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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Cinayet mi var başkan

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imza için kulübe geldiğinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı.

"Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım"
Takvim'in aktardığı bilgiye göre; imza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

"Ne avukatı başkan cinayet mi var"
Ahmet Nur Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.



''Oraya istediğiniz rakamı yazın''
Ahmet Nur Çebi'nin para konusunu açması üzerine Sergen Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.



"Sergen boşuna efsane olmamış"
Sergen Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.

Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.

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