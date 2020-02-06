BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı verdi: Masada Türkiye var

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) diplomatları, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi konseye bilgi verecek

Toplantıda, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, pazartesi günü iki ordunun çatıştığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki durum hakkında Konsey'e bilgi vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İdlib'deki Türkiye ve Suriye Orduları arasında 20'den fazla askerin ölümüne neden olan çatışmalardan ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz"açıklamasında bulunmuştu.

Çatışmaların bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salı günü yaptığı açıklamada, 'çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik' olduğunu belirterek 'savaşın sona ermesi' gerektiğini söyledi.