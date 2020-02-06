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İBB önünde sıcak dakikalar! Bomba imha uzmanı sevk edildi

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SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde yaşandı. Atatürk Bulvarı'na bağlanan yolda İBB binası yanına bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bomba imha ekibi fünye ile patlattı

İncelemelerde bulunan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'na çıkan yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Yapılan incelemede pakette bomba izine rastlanmadı.

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