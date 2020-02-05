İstanbul Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan korkutan görüntüler
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı.
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Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.
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