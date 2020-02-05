Bakan Soylu'dan son dakika çığ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan çığ felaketinin ardından son dakika açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydaki toplam can kaybının 33 olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydaki toplam can kaybının 33 olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. Bölgede, üçüncü çığ riskine karşı patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Arama çalışmaları yarın devam edecek. Yarın tekrar bir değerlendirme yapılacak. Arama kurtarmanın devam edip etmeyeceğini kararını tekrar vereceğiz Ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Toplam 67 yaralı vardı. Taburcu olanlar var. Yaralıların büyük bölümü doku zedelenmesi. Büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çalışma yapanlardan çok büyük yaralanma söz konusu değildir. Araçları iş makinelerini kağıt gibi atıyor. Onun ezdiği insanlar var.