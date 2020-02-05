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Gaziantep'te devrilen dolabın altında kalan öğrenci öldü

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde üzerine dolap devrilen 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık, yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Araban ilçesi Yukarı Karavaiz İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık, öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. 

Alınan bilgiye göre; çocuk, bu sırada devrilen dolabın altında kaldı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Çocuğun naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. 

Küçük çocuğun babası Ali Işık'ın hizmet alımı personel olarak aynı okulda görev yaptığı öğrenildi.

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