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Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Van'da yaşanan çığ felaketine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Van'da yaşanan çığ felaketine ilişkin "Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölge ikinci defa çığ faciasına maruz kalmıştır. Dün çığ altında kalan 5 vatandaşımızın ardından bugün yaşananlar daha feci boyutlara ulaşmıştır.

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum.

Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

İnanıyor ve niyaz ediyorum ki, Türk milleti elbirliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir.

Cenab-ı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin."

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