Ersun Yanal: Herkesin başı sağolsun

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçının ardından yaptığı açıklamada ''Van'da olanlardan dolayı çok etkilendik. Herkesin başı sağolsun. Güzel bir futbol günüydü ancak futbol konuşamıyoruz.'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-0 sona eren Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''Herkesin başı sağolsun''

Van'da yaşanan çığ felaketine değinen Ersun Yanal, ''Buraya bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ederiz, ayrıca Kırklareli Valisi ile emniyet güçlerine teşekkür ederiz. Doğal afette hepimiz çok üzüldük. Sahayı düşünemiyoruz, Van'da olanlardan dolayı çok etkilendik. Herkesin başı sağolsun. Güzel bir futbol günüydü ancak futbol konuşamıyoruz. Meydana gelen doğal afet nedeniyle çok üzgünüz. Hepimiz çok etkilendik.'' dedi.

Mevlüt Erdinç: Van'da vefat eden kardeşlerimiz olduğunu öğrendik, çok üzgünüz. Kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Çok üzgünüz, maç konuşmak istemiyorum. Futboldan daha önemli şeyler var.

Ferdi Kadıoğlu: Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bugün Van'da yaşananlar çok üzücü ve inanılmaz. Aynı zamanda Kırklareli halkına, taraftarlarına ve polisine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok iyi ağırladılar.

Deniz Türüç: Öncelikle Van'da çığ düştüğünü öğrendik, Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Aynı zamanda buradaki vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum. Kırklarelispor taraftarı bizi çok iyi karşıladı. Bugün futbol konuşmasak daha iyi olur.