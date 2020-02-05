Ünlü Türk restoran zinciri Lunch Box iflas ettiğini açıkladı

2019'da başlayan kötü gidişatı durduramayan Ünlü Türk restoran zinciri Lunch Box iflas ettiğini duyurdu. Lunch Box'ın İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de toplam 11 şubesi vardı.

Ünlü Türk restoran zinciri Lunch Box'tan sevenlerini ve çalışanlarını üzecek haber geldi. Lunch Box, 2019'da başlayan kötü gidişatı durduramadı ve raporların kötü çıkmasının ardından iflas etti. Kararın ardından tasfiye süreci de başladı.

İstanbul'da Mall Of İstanbul, Metro City, CapaCity ve Forum İstanbul gibi AVM'lerde şubesi bulunan Lunch Box için geçen yıl konkordato talep edilmişti. Mahkeme yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı vermişti. Anılan kararla birlikte şirketler, alacaklılara karşı korumaya alınmıştı.

Tasfiye başladı

Yargılama devam ederken, şirkette işler toparlanamadı. Gelen olumsuz raporlarla birlikte mahkeme, Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. ve Turizm ve Dış Ticaret Limited Şti. ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi Ticaret Limited Şti'nin konkordato uzatma talebi reddedildi.

Karar çıktı

Kararla birlikte, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdi. Bakırköy 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30 Ocak'taki kararı sonrası iki şirket için de tasfiye süreci başladı.

Erkan Şahintürk'ün sahibi olduğu Lunch Box, yeme içme sektörünün bilinen markalarından biri konumundaydı. Markanın çeşitli AVM'lerde 11 şubesi bulunuyor. Marka 2001 yılından bu yana hizmet veriyor. Lunch Box bünyesinde 350 kişi çalışıyor.

Lunch Box’ın İstanbul’da Mall of İstanbul, Metrocity, Marmara Park, Beylikdüzü Migros, Forum İstanbul, 212 İstanbul ve Capacity gibi AVM’lerde de restoranları bulunuyor.