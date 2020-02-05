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İntihar etmeden önce canlı yayın yaptı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali T. tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Ali T.'nin intihardan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Karakavuz köyüne bağlı Küplü Deresi mevkisindeki ormanlık alanda, park edilmiş aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarma ile sağlık ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, Ali T. olduğu belirlenen kişinin başına tabancasını ateşleyerek, intihar ettiğini tespit etti.

Canlı yayın yapmış

Ali T.'nin intiharından kısa süre önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Ali T.,  canlı yayında, "Kafaya sıktım mermi kafamda patlamadı. Boşluğa sıkınca patladı. Çıtlama sesini duydunuz. Ya Rabbim kafaya çıt ediyorsun da, öbür tarafa neden patlatıyorsun?" diyor.

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