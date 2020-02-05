SON DAKİKA
Van'da çığ faciasında 8 jandarma 3 korucu ve 3 itfaiyeci şehit oldu 9 sivil öldü Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

ABD F-35'den sonra Türkiye ile yürüttüğü gizli İHA programını da askıya aldı!

ABD'li yetkililer, ABD'nin Türkiye'yle yürüttüğü gizli İHA programını askıya aldığını duyurdu.

Dört ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'yla mücadelede Türkiye'ye istihbarat sağlayan gizli insansız hava aracı programına son verildiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü ise konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınarak "Türkiye'nin PKK'ya yönelik mücadelesi farklı şekilllerde destekledik. Güvenlik politikalarımız gereği bu operasyonlara ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da ikinci çığ faciası! 11'i asker 23 kişi hayatını kaybetti Vali açıklaması
Erdoğan tarih verip duyurdu: Yerli uçağımızı hangardan çıkaracağız
Berat Albayrak açıkladı: Elazığ ve Malatya'da Ziraat Bankası kredileri faizsiz 1 yıl ertelenecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'derece kaybı' yanıtı
Zehra Zümrüt Selçuk'tan şaşırtan asgari ücret açıklaması!
Kırklarelispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi
Mustafa Akgören: Sekidika'nın parasını ödeyemedik, o da Galatasaray'a gitti
Adana derbisi öncesi teknik direktörlerden dostluk mesajı
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Bekçi başvurusu yap 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?
Yorumlar