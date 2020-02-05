ABD F-35'den sonra Türkiye ile yürüttüğü gizli İHA programını da askıya aldı!

ABD'li yetkililer, ABD'nin Türkiye'yle yürüttüğü gizli İHA programını askıya aldığını duyurdu.

Dört ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'yla mücadelede Türkiye'ye istihbarat sağlayan gizli insansız hava aracı programına son verildiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü ise konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınarak "Türkiye'nin PKK'ya yönelik mücadelesi farklı şekilllerde destekledik. Güvenlik politikalarımız gereği bu operasyonlara ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.