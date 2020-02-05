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Berat Albayrak açıkladı: Elazığ ve Malatya'da Ziraat Bankası kredileri faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son dakika açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Elazığ ve Malatya'da esnafa 50 bin lira 5 yıla kadar faizsiz finansman verilecek diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, depremde büyük zarar gören Elazığ ve Malatya'da esnafa 50 bin TL faizsiz kredi verileceğini ve Ziraat Bankası'nın kredileri faizsiz 1 yıl erteleyeceğini söyledi.

"Örnek teşkil edecek çerçevede operasyon"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

-Başta Elazığ ve Malatya olamak üzere depremde vefat eden 41 vatandaşa Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü dayanışma içerisinde örnek teşkil edecek çerçevede operasyon gerçekleştirdi.

"Taleplerin hepsini dinledik"

-Malumunuz Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıldaki AK Parti döneminde güçlü değişim geçirmiş bir ülke. İnşallah Elazığ ve Malatya'da en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Tabi bu noktada ilişkili bakanlıklarımızın tamamı çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Bizim bakanlığımız da çok önemli talep ve sıkıntıları birinci ağızdan dinledi. Depremden etkilenen noktalarda işçilerimiz, esnaflarımzı başta olmak üzere taleplerin hepsini dinledik.

Halbank'tan 5 yıl vadeli faizsiz finansman 

-Özellikle bugün Elazığ merkezinde yaşanan bu yıkımın ekonomiye etkisi üzerinde acil durumlar atma noktasında birtakım kararlar aldık.

Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak.

1 yıl faizsiz ertelenecek

Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek.

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