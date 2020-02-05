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Van'da çığ faciasında 8 jandarma 3 korucu ve 3 itfaiyeci şehit oldu 9 sivil öldü Haberin devamı.
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Süleyman Soylu'dan Van'daki çığ felaketine ilişkin son dakika bilgisi

VAN Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketine ilişkin son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Malesef 8 vatandaşımızı kaybettik' dedi.

Bahçesaray'da dün gece çığın altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları yapan ekibin üzerine bu sabah çığ düştü. İlk gelen bilgiler 50'den arama kurtarma elemanının çığ altında kaldığı yönündeydi. 

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden kötü haberler gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Soylu yaptığı açıklamada "3 güvenlik korucusu, 3 uzman çavuş 1 astsubay 1 de vatandaş çığın altında kalarak malesef şehit oldular. Diğer arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

-Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevkettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının malesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz. 

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