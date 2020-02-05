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Erdoğan, CHP liderini topa tuttu ve AK Partili vekillere bağış talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillere bin liradan az olmamak üzere, depremzedelere bağışta bulunmaları talimatı verdi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kızılay hakkındaki söylemlerine yanıt verdi.

 "Ziraat Katılım'ın Kızılay şubesinde hesap açtık." diyen Erdoğan, Milletvekillerimizden açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Solcu ya ona rağmen göremiyor"

Kılıçdaroğlu'nun dün Kızılay'a ilişkin yaptığı açıklamalara cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti: AK Parti olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yangın kampanyası başlattık. Seferberlik ruhuyla hareket ederek kardeşlerimizin yaralarını sardık.

Dün çıkmış konuşuyor; diyor ki 'Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım göremedim.' Ya senin gözün var ama göremiyorsun.

Ve girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta, solcu ya ona rağmen göremiyor, orada Kızılay'ın amblemi var görmüyor. Sağ tarafta AFAD'ın var, onu görüyor.

Depremzedelere yardım talimatı

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: Ülkemiz genelinde yapılan yardım kampanyasına, AK Parti olarak biz de en güçlü şekilde destek vereceğiz. Bu amaçla, Ziraat Katılım'ın Kızılay şubesinde hesap açtık. Milletvekillerimizden açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz. Ve ayrıca Türkiye genelinde de teşkilatlarımızın bu kampanyaya katılma iradeleri mevcuttur.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söylemişti: Deprem bölgesindeyken ciddi eleştiriler aldım. Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergilerinin nereye harcadığınız vatandaşa açıklayın dedim. En ağır eleştiriyi aldım. AFAD'a teşekkür ederim. Her yerde çadırları vardı. Kızılay'ın değil AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

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