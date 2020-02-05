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Milwaukee Bucks'ın son kurbanı New Orleans

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 120-108 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 12 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 17 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Wesley Matthews 17 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 5 dakika süre alan Ersan İlyasova 3 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Ev sahibi takımda ise Brandon Ingram 32 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Lonzo Ball 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 108-120 Houston Rockets-Charlotte Hornets: 125-110 Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 127-99 Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 129-102

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