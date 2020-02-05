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Instagram yaptığı duyuruyla yeni güncellemenin yüklenmesini tavsiye etti

Sosyal medya devi Instagram Twitter hesabından kullanıcılarına yaptığı duyuruyla yeni güncellemeyi yüklemesi yönünde bir tavsiyede bulundu. Instagram güncellemesi ile birlikte GIF’lerin kullanım alanı genişleyecek.

Instagram, kullanıcıların GIF kullanmalarına izin veren birçok sosyal medya platformlarından biri. Ancak, kullanım alanı yalnızca hikaye paylaşma ile sınırlıydı. Yeni duyurulan Instagram güncellemesi ile birlikte Instagram GIF ile hikaye yanıtlama dönemini de başlattı.

Kullanıcılar GIF'lerini kullanarak hikayelere yanıt verebilecek

Şirket, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile kullanıcıların GIPHY’nin GIF’lerini kullanarak hikayelere yanıt verebileceğini açıkladı. Yeni özellikten yararlanmak için kullanıcıların uygulamayı App Store ya da Google Play Store üzerinden güncellemesi gerekiyor.

Şirket, kullanıcıların uygulamaları çok daha verimli kullanabilmesi için yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce Instagram DM’leri için reaksiyonlar kullanılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu özellik ile birlikte Instagram’daki mesajlaşmalarda da gelen mesajlara emojilerle reaksiyon gösterebileceğiz.

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