Instagram yaptığı duyuruyla yeni güncellemenin yüklenmesini tavsiye etti

Instagram, kullanıcıların GIF kullanmalarına izin veren birçok sosyal medya platformlarından biri. Ancak, kullanım alanı yalnızca hikaye paylaşma ile sınırlıydı. Yeni duyurulan Instagram güncellemesi ile birlikte Instagram GIF ile hikaye yanıtlama dönemini de başlattı.

Kullanıcılar GIF'lerini kullanarak hikayelere yanıt verebilecek

Şirket, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile kullanıcıların GIPHY’nin GIF’lerini kullanarak hikayelere yanıt verebileceğini açıkladı. Yeni özellikten yararlanmak için kullanıcıların uygulamayı App Store ya da Google Play Store üzerinden güncellemesi gerekiyor.

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.