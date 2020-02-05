Kadir İnanır açıkladı siyasete mi atılıyor?

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu izlediği için büyük tepkilere maruz kalan Kadir İnanır, siyasete girip girmeyeceğini dair iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyasete girme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen Kadir İnanır, “Şimdiye kadar yapsam beşyüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum. Benim derdim bu memlekete barış gelsin sonra işime döneyim" şeklinde konuştu. Kadir İnanır açıklamalarından bir kısım;

Acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız

‘Tabi ki bizim birbirimize karşı toplum olarak birey olarak görüşlerimizde farklılık muhakkak olacaktır, öyle olmazsa tadı olmaz, yaşamın da tadı olmaz. Ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız. Sizin çalıştığınız mecralar rahat çalışacaklar. Sosyal hayat hızlanacak, toplumda büyük bir KDV yaratılacak ki her şey çok güzel olsun.

Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim

Bunun bir tek yolu var barıştan geçiyor. Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim. Onun dışında mesela film çalışmalarının içinde gereken şeyleri söylüyorum, benim yapacağım işlerin sosyal içeriği bütün bu anlattığım sorulanların bir parçasını içerisinde taşıması gerekiyor.

Bütün etkenleri ortandan kaldıracağız

Onu da yapacağız umuyorum ama önce hepimizin bildiği bütün sıkıntıları bizim başımıza ören bütün etkenleri ortandan kaldıracağız. Dünyanın en güzel ülkesinde beraber mutlu bir biçimde yaşayacağız. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir, bu güzel vatanımızdır.