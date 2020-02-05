Ölümcül virüs vakası iki ülkede daha tespit edildi! Korkunç ölüm rakamları

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Ölenlerin sayısı 493'e çıktı. Ölümcül virüs vakası iki ülkede daha tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya çapında 500'e yaklaşırken, bazı Asya ülkeleri enfeksiyonun insandan insana bulaştığı vakalar tespit ettiklerini doğruladı.

Johns Hopkins verilerine göre Koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 493 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün 425'ti.

Japonya, Singapur, Güney Kore...

Japonya bir cruise gemisindeki 10 kişinin Koronavirüs taşıdığını tespit ettiklerini duyururken, Sigapur altı yeni vaka tespit ettiklerini ve bunların dördünün insandan insana bulaştığını açıkladı. Güney Kore'de 2 yeni vaka tespit edildi.