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Hüseyin Çimşir: İkinci maç için avantajlı bir skor yakaladık

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyun başında sistemle ilgili hatalar yaptıklarını belirterek, "Sonrasında sistemi değiştirip 4-4-3'e oyun dönünce oyun da bizim istediğimiz şekilde oldu. Maçı genel itibariyle hem oyun hem de skor olarak hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı.

Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ikinci maç için avantajlı skor yakaladıklarını dile getirerek, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mücadele ve ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında sistemle alakalı paylaşım hataları yaptık. Sonrasında sistemi değiştirip 4-4-3'e oyun dönünce oyun da bizim istediğimiz şekilde oldu. Maçı genel itibariyle hem oyun hem de skor olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci maç için avantajlı bir skor yakaladık" şeklinde konuştu.

"Oyuncuları görmek için bir arayışımız var"
Bir basın mensubunun "Abdulkadir Parmak'ın Obi Mikel'in yerinde görev almasıyla takımın daha hücumsal oynadığını, sistem değişikliğine gidilebilir mi?" yönündeki soruya Çimşir, "Ben geldikten sonra biz bu sistemi dönem dönem kullandık. Obi ile kullandık. Sosa, Badu oynadık. Bu maç itibariyle Parmak'ı orada deneme ihtiyacı duyduk. Oyuncuları da görmek için bir arayışımız var. Diğer arkadaşlar, Obi'nin de olduğu gibi Parmak da başarılı oldu. Takım içinde oyuncuları farklı mevkilerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor. Çünkü bir oyuncunun farklı pozisyonlarda oynaması kulübeye başvurmadan içeriden sistemi ve oyunu değiştirme şansımız oluyor. Bu tarz oyuncuların fazla olması bizim için avantaj" ifadelerini kullandı.

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