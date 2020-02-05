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Vedat Muriç: Bu takım şampiyon olacak

Vedat Muriç, Trabzonspor yenilgisinin kendilerini hedeflerinden saptırmayacağını ifade ederken 'Bu takım şampiyon olacak' dedi.

Fenerbahçe’yi bu sezon golleriyle sırtlayan isim olan Vedat Muriç, Trabzon deplasmanında suskun kaldı. Kosovalı forvet, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

''Bu takım şampiyon olacak”
Fanatik'te yer alan habere göre; Muriç, buna rağmen alınan yenilginin Fenerbahçe’yi hedefinden saptırmayacağını söyledi. 25 yaşındaki forvet, “Bu tip yol kazaları yaşanabilir. Bizim buna takılıp kalacak halimiz yok. Trabzon’da mağlup olsak da ortaya koyduğumuz futbolla gösterdik ki bu takım şampiyon olacak” diye konuştu.

''Her maç kaçırmayız''
Vedat Muriç, çok gol kaçırdıklarını dile getirerek, “Önemli olan bu fırsatları yaratmak. Her maç bu kadar şanssız olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım artık çok daha dikkatli davranarak bulduğumuz şansları gole çevireceğiz” dedi.

''Bizim için önemli bir avantaj''
Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını zirvenin 6 puan gerisinde kapattıklarını hatırlatarak, “20. haftayı geride bıraktık ve fark 4’e indi. Ligde daha oynanacak 14 maç var. Bunların 8’ini muhteşem taraftarımız önünde oynayacağız. Bizim için önemli bir avantaj” yorumunu yaptı.

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