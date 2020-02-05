Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik mesajı! Defalarca gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat nedeniyle Twitter hesabından laiklikle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya girmesiyle ilgili paylaşım yaptı, laikliğin önemine dikkat çekti.

Laikliğin önemi

İmamoğlu, yaşanan birçok olayın din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "5 Şubat 1937’de Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda güçlü bir şekilde yerini aldı. Yaşadığımız birçok olay din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli ve anlamlı olduğunu defalarca gösterdi." ifadelerini kullandı.