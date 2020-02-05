İstanbul'da İran tipi vurgun 2 bin kişiyi dolandırdılar

İRAN'da kurdukları saadet zinciri ile 12 bin kişiyi dolandırıp Türkiye'ye kaçan İranlı aile, önce Antalya son bir yıldır da İstanbul'da 2 bin kişiyi aynı yöntemle 50 milyon dolar dolandırdı. İranlı ailenin sırlarını şoförleri ifşa etti.

Türkiye'de saadet zinciri dolandırıcıları bitmiş gibi bir de İranlı aile çıktı. İranlı ailenin kurduğu saadet zinciri İstanbul'da 2 bin kişiyi tuzağına düşürdü. Hürriyet'in haberine göre, tuzağa düşenlerin büyük çoğunluğunun İstanbul'da yaşayan zengin İranlılar olduğu anlaşıldı. Yüksek kâr payı vaadiyle 50 milyon dolar para toplayan şebeke üyelerine, dün İstanbul polisi operasyon düzenledi. Şebekeye yönelik kritik bilgiler, aylarca yanlarında şoför olarak çalışan bir kişinin anlatımları ile elde edildi.

Önce İran'da 12 bin kişiyi çarptılar

Birkaç yıl önce ülkeleri İran’da 12 bin kişiden kurdukları saadet zinciri aracılığıyla para toplayan şebeke üyeleri, deşifre olunca Türkiye’ye kaçtı. Başlangıçta Antalya’da bir süre faaliyet yürüten şebeke bir yıl önce İstanbul’a yerleşmeye başladı. Baba Seyed M.J. ile 4 çocuğunun yönetici olduğu şebekenin hedef kitlesini, İstanbul’daki zengin İranlılar oluşturdu.

Lüks semtlerde villa kiralayıp...

Şebeke ilk olarak İstanbul’un lüks semtlerinde kiraladıkları villalara yerleşti. Lüks otomobiller, pahalı saatler ve şık giysileri ile oldukça zengin oldukları izlenimini veren şebeke üyelerinin sahaya inmeleri için her şey tamamdı. Gece kulüplerinden restoranlara kadar özellikle İranlıların yoğun olduğu mekânlar temel uğrak alanları oldu.

Yüzde 10 kar payı vaat ettiler

Temasa geçilen kişilere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili’de enerji ve kripto para birimi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler. Kısa sürede çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr payı verdiklerini anlattı. Sisteme giren kişilerin 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı. Özellikle kendi ürettikleri kripto para biriminin kısa sürede yüzde 60-70 kazandırdığı belirtildi. Bir yıllık süre içinde, büyük bir kısmı İranlı olan ve kuaför, aşçı, doktor gibi farklı mesleklerden 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.

Telefonları ve adreslerini değiştiren şebeke üyelerine ilişkin yapılan suç duyuruları sonrası savcılık harekete geçti. Yürütülen soruşturma sonrası dün sabah gözaltı listesindeki 30 kişiye yönelik operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken, bir kısım şüphelinin ise firari oldukları öğrenildi.

Şoför zinciri çökertti

Saadet zincirinin çözülmesi için en kritik bilgiler, şoför olarak yanlarında çalışan F.Y.’den elde edildi. F.Y. tanık olarak alınan ifadelerinde özetle, “Yürüttükleri çalışmalarda gizliliğe büyük önem verdiler. 5 yıldızlı otellerde yaptıkları toplantılara katılan kişilerin cep telefonları asla içeri alınmazdı. Paralar ya elden ya da belirledikleri döviz büroları üzerinden alınıyordu” dedi.