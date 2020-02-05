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İstanbul'da lodos etkili! İDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

 İDO ve Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şöyle:

Şehir hatları

-07:30 Beşiktaş-Boğaz Hattı
-07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
-06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

-Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07:30
-Bostancı-Beşiktaş 07:40
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

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