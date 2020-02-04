Kemal Kılıçdaroğlu içine girdiği Kızılay çadırını da görememiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki deprem incelemelerini anlatırken eleştiri oklarını Kızılay'a yönelterek, "Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aksine Kızılay çadırını da ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşurken gündeminde Elazığ depremi hedefinde ise hükümet ve Kızılay vardı. CHP lideri, eleştiri oklarını Kızılay'a yönelterek, "Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" demişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı ziyarette Kızılay çadırına girdiği görüntüler haber ajansları tarafından servis edilmişti.

Kılıçdaroğlu ne demişti? "Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. Öğrenciyken Kızılay kumbaramız vardı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Bakın bugün ne durumda? Deprem bölgesinde hiç Kızılay çadırı görmedim. Kızılay zor günümüzde yanımızda olurdu. Sadece Kızılay değil, Yeşilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte sosyal devleti oluşturur. Bugüne kadar Kızılay her zaman siyasetten uzak kalmıştı. Şu anda sıcak siyasetin göbeğinde yer alıyor. Nasıl üzülmezsiniz 152 yıllık bir kurumun bu hale gelmesine? Yüzlerce binlerce taşınmazı var Kızılay'ın. Gidiyor Kızılay İstanbul'un güzel bir yerinde dolar bazında tarihi bina kiralıyor. Beyefendiler güzel bir bina da yaşamaya alışkın."

Kızılay ilk günden itibaren görev başındaydı

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerinden etkileyen 6,8 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kızılay, çadırlarını Kültür Park'ta kurdu.

Kılıçdaroğlu'nın sözlerinin tam aksine Kızılay, depremzedelere başta çadır ve yemek konusunda yardımlarını sürdürüyor.

Kızılay'ın deprem bölgesinde hizmetleri şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığından teşekkür mesajı