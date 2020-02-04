Kemal Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki deprem incelemelerini anlatırken eleştiri oklarını Kızılay'a yönelterek, "Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Elazığ depremi hedefinde ise hükümet ve Kızılay vardı.

"Evladım işsiz" diyor

Deprem bölgesine yaptığı ziyarete değinen Kılıçdaroğlu, "Enkazdan çıkan insanın bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? "Evladım işsiz" diyor. Buna nasıl üzülmezsiniz?" ifadelerini kullandı.

"Özellikle AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın çadırları vardı." diyen Kılıçdaroğlu, Kızılay'a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Kızılay siyasetin göbeğinde yer alıyor

"Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. Öğrenciyken Kızılay kumbaramız vardı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Bakın bugün ne durumda? Deprem bölgesinde hiç Kızılay çadırı görmedim. Kızılay zor günümüzde yanımızda olurdu. Sadece Kızılay değil, Yeşilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte sosyal devleti oluşturur. Bugüne kadar Kızılay her zman siyasetten uzak kalmıştı. Şu anda sıcak siyasetin göbeğinde yer alıyor. Nasıl üzülmezsiniz 152 yıllık bir kurumun bu hale gelmesine? Yüzlerce binlerce taşınmazı var Kızılay'ın. Gidiyor Kızılay İstanbul'un güzel bir yerinde dolar bazında tarihi bina kiralıyor. Beyefendiler güzel bir bina da yaşamaya alışkın."

Deprem vergileri eleştirisi

Binaları çöken ve hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun fakir olduğu savunan Kılıçdaroğlu, deprem vergileri sorusunu bir kez daha gündeme getirip hükümete tepki gösterdi:

"Bu da başka bir hakikat olarak çıkıyor karşımıza Biz diyoruz ki, "Bu vergileri topladın. Neden önlem almadın?". Bu soruyu sana vatandaş soruyor. Ben sormuyorum. Diyor ki biz Van'da şunu yaptık. Bilmez miyim? 654 kişi öldü Van'da. Yaptığın şeyi 654 vatandaş öldükten sonra yaptın. Kalkıp bana cevap veriyorsun 20 katrilyon harcama yaptık. Ama hepsini geri aldın. Vanlılar bunu biliyor. "