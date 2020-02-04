Rıza Çalımbay: Hakem Arda Kardeşler'i kınıyorum

Lider DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Gaziantep maçında Teknik Direktör Sumudica ile yaşanan olaya maçın hakemi Arda Kardeşler’in ceza vermemesine tepki gösterdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde düzenlenen programa ajans, yerel gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı. 5-1’lik Gaziantep mağlubiyetinden çıkaracakları dersin olduğunu ifade eden Çalımbay, “Bizim beklemediğimiz bir sonuçtu. Böyle olmasını kesinlikle istemiyorduk. Biz kötü goller yedik, ama çok kötü de goller kaçırdık. Yediğimiz kadar da goller kaçırdık. Bizim o golleri mutlaka atmamız gerekiyordu. Özellikle hem taktik değişikliği hem sonradan riske girerek güzel şeyler yaptık ama Antep’te girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu mağlubiyetten iyi şeyler çıkarırsak bu size çok iyi şeyler kazandırır. Lig çok uzun bir maraton. Çok kritik maçlarımız var. Onun yanında kupa maçlarımız var. Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçları bunlar bizim için çok kritik maçlar. Bunların hepsinin farkındayız. Bu mağlubiyetten çok iyi bir ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. Zaman zaman inişli, çıkışlı grafikler olacaktır” dedi.

“5 oyuncu sakat”

Takımda 5 sakat oyuncunun olduğunu vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Bizim sıkıntımız var. Maalesef bunu başkanımızda dile getirdi. Bu işin başındaki arkadaşlarımız biraz dikkatli bakabilseler. Biraz Sivasspor’a, Sivas şehrine anlayışlı olabilirlerse bizim açımızdan mükemmel olacak. Bizim en büyük sıkıntımız lig ve kupa maçlarının saatleri ve günleri. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Şu anda Kone, Fernando, Marcelo, Erdoğan ve Emre bunların hepsi sakat. Oynayıp oynamayacakları belli değil ama Kone, Fernando ve Marcelo oynayamaz 3’er hafta. Erdoğan ile Emre belli değil, ikisi de riskli” ifadesini kullandı.

“Nasıl kadro çıkaracağımızı kestiremiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri ve saatlerine tepki gösteren tecrübeli teknik adam Çalımbay, “Arkadaşlarımız maç tarihlerini yaparken, maç saatlerini yaparken bizim kupa maçımızı 20.30’a veriyorlar. 20.30’dan sonra bizim dönme şansımız yok, riskli. Uçak inmeyebilir, her şey olabilir. Biz geri dönebiliriz. O yüzden bir gün daha orada kalacağız. Sonra geliyoruz dinleniyoruz ve bizi Başakşehir maçına, final gibi bir maça çıkarıyorlar. Ben burada yedek mi tam takım mı çıkayım? 2 günde arkadaşlarımızı toparlamamız zor. Antalya maçının rövanşında 20.30’da. 20.30’da Sivas’ta hava eksiye dönüşüyor. Çok soğuk oluyor. Kar, buz her şey olabilir. 20.30’da bir maç vermek bence doğru değil. Rövanş maçından iki gün sonra Trabzon’a gidiyoruz. Biraz anlayışlı olmaları gerekiyor. Hava şartlarına göre hareket etmeleri gerekiyor. İkilemde kaldık. Nasıl kadro çıkaracağımızı kestiremiyoruz. Sivas’a karşı biraz anlayışlı olmaları gerekiyor. 4 tane transferimiz var. Bunlar yeni geldi, hemen kullanmamız mümkün değil ama mecburen kullanacağız. Bizim kadro çıkarma ve dinlenme gibi şansımız yok. Yayıncı kuruluşun ve federasyonun anlayışlı olması gerekiyor” dedi.

“Şampiyon olacağız diye çıkmadık”

Şampiyonluk ile ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Başakşehir maçı bizim için kritik ve önemli bir maç. Taraftarımızın mutlaka, o gün ne olursa olsun full doldurması gerekiyor. Çok büyük desteklemesi gerekiyor. Antep maçı aslında ders alınacak bir maçtı. Bambaşka bir şekilde o maça çıkmamız gerekiyor. Bundan önce nasıl şehir bütünleşmişse aynı şekilde olmamız gerekiyor. Biz hiçbir zaman şampiyon olacağız diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır şampiyon olacağız diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘biz şampiyon olacağız’ diyorlar. Olabilir, bu futbol. Biz maç maç bakıyoruz. Ben arkadaşlarıma yürekten güveniyorum. Transferlerle uyum sağladıktan sonra alternatifli bir kadromuz olacak. Sakat arkadaşlar da gelince daha iyi olacağız. Sivasspor olarak biz final maçlar oynayacağız. Biz 1 ayda 9 maç oynuyoruz. Bu dayanılmaz” yanıtını verdi.

“Takım toparlanacak”

Takımın yeniden toparlanacağını söyleyen Rıza Çalımbay; “Bazı maçlar kötü başlayıp kötü gidebilir. Takım her zaman üst düzey gidecek değil sakatlıklar olabiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi en kritik maçlara Fatih ve Ziya’yı orta sahada oynatarak çıktık. Arkadaşlarımızı suçlayamayız herkesin bir düşüşü olabilir. Takım toparlanacak. Lig başlarken de ilk 3 maç 4 puan aldık aynı şeyler oldu. Başakşehir ile deplasmanda berabere kaldık. Şimdi kendi sahamızda oynuyoruz ve arkaya bakmamamız gerekiyor. Antep maçı geçti şimdi oradan çıkarılacak dersler var. Ona göre hareket edeceğiz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Çok iyi şeyler yapacağız. Hatalarımızı en kısa sürede düzelteceğiz. Transfer ettiğimizi arkadaşlarının hepsini belki de kupa maçında kullanacağız” dedi.

“Resmen kınıyorum”

Gaziantep maçında teknik direktör Sumudica’nın, Sivassporlu futbolcuyla tartışmasına tepki gösteren Çalımbay, maçın hakemi Arda Kardeşler’in de ceza vermemesini kınadı. Çalımbay; “Biz teknik direktörler olarak topluma mal olmuş insanlarımız. Her yapacağımız hareket taraftarı ve herkesi tahrik eder. Onun için dikkatli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Gaziantep teknik direktörü için söylüyorum galipsiniz yapma yani tahrik etme benim oyuncuma bağırma, oyuncuma hareket yapma kendisi benden özür diledi basın toplantısından sonra bir şey yapmadığını söyledi. Bende bir şey yapmasa oyuncunun gelip teknik direktöre bir şey yapmayacağını söyledim. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. İnsanları tahrik etmemesi gerekiyor. Orada bir kavga, kargaşa olmuş ben hiç gitmem ilk defa gittim. Bizimkiler sinirli olabilir. Maçın durumuna göre davranabilir. Özellikle Caner stoper oynayıp kart görmeyen oyunculardan bir tanesi efendi ve kibar bir çocuk sen o çocuğu tahrik ettiysen herkes olur. Ben o hakem arkadaşı kınıyorum. Resmen kınıyorum. Direk orta hakemin suçu. Orada bir kavga var, kargaşa var. Oradan seyrediyor, hiçbir şey yokmuş gibi oynattırıyor. Hiç değilse bir uyarırsın, yerin oturtursun. Onu bile yapmadı. Biz çizgiyi geçiyoruz, hemen sarı kart gösteriyor. Teknik direktörün gelip rakip oyuncuyla dalaşması kadar kötü bir şey olur mu? O yüzden üstüne basa basa söylüyorum hakem arkadaşı kınıyorum” ifadesini kullandı.

“Herkes bir kere ayağını yere basacak”

Gaziantep FK maçında alınan mağlubiyetin zarardan çok faydası olacağının altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:

“Bizim için en önemli maçlar Rize ve Antep maçıydı. Bu maçları zaten oynayacağız final maçları bunlar bizi korkutan maçlar değil. Biz kendi kimliğimize tekrar bürüneceğiz. Antep maçının zararından çok faydası olacaktır. Herkes bir kere ayağını yere basacak. Aslında Rize maçı bir sinyal verdi. Orada da sağ olsun hakem arkadaşlarımız nasıl görüyorlarsa bir santimle golü iptal ediyorlar. Gençlerbirliği maçında da nasıl görüyorlarsa golü veriyorlar. Çizgi olayını bir türlü anlayamadım. Biz bunlardan ders alacağız. İşimize bakacağız. Biz inşallah çok daha iyi duruma geleceğiz.”

“Tek yürek olmamız gerekiyor”

Sivasspor’un daha başarılı olmasını gerektiğini söyleyen atom karınca lakaplı teknik adam; “Sivasspor kendinden bahsettirmek istiyorsa sahada başarılı olması gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon varken medyada ön plana çıkması mümkün değil. Herkesin beklediği bir şey vardı. Ne zaman düşüşe geçeceğimizi bekliyorlardı. Biz bunları önemsemiyoruz. Önemli olan bizim bundan sonra tek yürek olmamız gerekiyor” dedi.

“Deniz Kadah ile anlaşmıştık”

Çalımbay son olarak, ara transferde Deniz Kadah ile anlaştıklarını ancak transferin son gününde futbolcunun vazgeçtiğini açıklayarak, “Sivasspor’un mevcut oyuncuları çok kaliteli oyuncular. Bazı arkadaşlarımızı kendi mevkilerinde değil aşka yerlerde oynatarak kullandık. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. Uçaktan dönen oyuncularımız oldu. En son İsrail’den bir oyuncu aldık. Her şeyi tamam, uçağa binerken bir anda vazgeçtiler. O gün 1 günümüz vardı. Deniz Kadah vardı Göztepe’de günlerce onunla uğraştık. Son gün onun olayı bitti. Bazı nedenlerden dolayı gelmedi. Biz 1 hafta, 10 gün ona uğraştık. Bizim için önemliydi, hem forvet hem orta saha oynadığı için. Orada da çok yanlış yapıldı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama Sivasspor yüksek para verip oyuncu alamaz. Dengeleri bozamayız. Trabzon bir anda Guilherme’yi alabildi. Beşiktaş uğraştı alamadı ama Trabzon aldı. Taraftar rahat olsun, bizim aldığımız arkadaşlar çok iyi oyuncular ve çok iyi oynayacaklar. Biz transferlerimizden memnunuz” diye konuştu.



