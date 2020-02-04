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FETÖ'den aranan kadın kuaföre girerken yakalandı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan bir kadın, Ankara'da kuaföre gireceği sırada yakalandı. 

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik takip sonucu örgütün mütevelli heyeti üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 3 yıldır aranan M.A'nın Ankara'nın Mamak ilçesinde olduğunu tespit etti. 

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, M.A'nın yakalanması için ortak operasyon düzenledi. 

Dükkana girdiği sırada yakaladılar

Evinden kızı ile çıkan M.A'yı takibe alan ekipler, zanlıyı kuaför dükkanına girdiği sırada yakaladı. 

M.A, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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