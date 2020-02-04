Asıl niyet Türkiye'de iç savaş! Abdullah Ağar kitabın ortasından konuştu kıyamet kopar

İDLİB'de bundan sonra neler olur? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar 'çok büyük tuzak' kokusu alıyorum deyip 'Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyorlar' uyarısını yaptı. Ağar, M5 üstüne çıkıldığı taktirde ise 'asıl kıyamet o zaman kopar' diyor.

Suriye ordusunun açtığı ateş sonucu 8 askerimizin şehit olduğu İdlib saldırısı suların ısınmasına sebep oldu. Peki İdlib'de neler oluyor, Türkiye ile Rusya karşı karşıya mı geliyor?

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Çok büyük bir tuzak kokusu alıyorum” diyerek sosyal medya hesabından şunları yazdı:



-Ne yalan söyleyeyim. Çok büyük bir tuzak kokusu alıyorum. -Türkiye’yi bir mezhep savaşına çekmek gibi. -Türkiye’yi radikallerle, terör örgütleriyle iş tutan, onları koruyan bir ülke durumuna sokmak gibi. Acımızı ve öfkemizi yönetmelerine izin veremeyiz. Vekiller bir gün önce Rus askerlerini öldürünce, bayrağını çiğneyince, Ruslar da aynı şekilde/vekili üzerinden karşılık verdi. Fırsat tamamen kaçmadan sorunun hala Astana-Soçi üzerinden çözme fırsatı var.

Mesele sadece #İdlib değil.

S-400/F-35

Denge/Taraf

Altantik-Avrasya

Tekno bağımlılık

Nükleer dahil enerji/kaynak ve yolları

YPG/PKK’nın sözde devletini kabul/ret/teslim/mücadele

Sorunu çözme/dahil olma/derinleştirme/dışında kalma

Libya-Doğu Akdeniz

Kırım-Karadeniz

MESELESİDİR. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 4, 2020

Esad Rusya desteğiyle yapıyor

Türk ordusunun bugüne kadar Suriye ordusuyla fiili olarak mücadeleye girmediğini söyleyen Ağar, şunları kaydetti:

“Esad zor durumda. İran’ın vermiş olduğu desteğin azalması, Lübnan’daki istikrarsızlık onu zorluyor. Kendisini destekleyen halka bir başarı sunmak durumunda. Bunun için ilerlemesini sürdürüyor. Bir diğer taraftan da rejim Türkiye üzerinde mültecilerle baskı oluşturarak, Suriye’de Esad’lı çözüme zorluyor. Tabi bunların hepsini Rusya’nın desteğiyle yapıyor.”

Kurnaz istihbarat örgütleri yaptı

İdlib’deki radikal örgütlerin varlığına da değinen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HTŞ pozisyon almaya başladı. Önceden bölgeden çektiği örgütleri sahaya sürdü. Bunlar eğit-donat örgütleri. Örgütlerin sahaya çıkmasıyla birlikte birden elinde çok sayıda ağır silah oldu. Saldırıları arttı. Bu örgütleri kimlerin eğitip donattığı da biliniyor. Burada ne oldu? Biz ‘ÖSO’ diyorduk, ‘radikallerle iş tutmayız’ diyorduk. Gelinen noktada, mezhebi eksene oturmuş Sünni radikaller bizim eksenimizde görünmeye başladılar. Bunu da sahada bulunan bazı kurnaz istihbarat örgütleri yaptı. Bizi radikal örgütlerle göstermeye başladılar. Bu kurulan tuzaklardan birisiydi. Sahadaki istihbarat örgütleri, Türkiye’yi bir mezhep savaşının içine çekecek pozisyon üretmeye başladılar.”

Asıl niyet Türkiye

Bizim mültecilerden canımız yanmış. Yeni binlerce mültecinin Türkiye’ye akın etme ihtimali var. Sahada karşılaşan örgütlerin de Türkiye’de karşılığı var. Niyetleri İdlib’deki mezhep savaşını Türkiye’ye taşımak, bir iç savaş ortamı yaratmak. Dikkatli olmak durumundayız

Kitabın ortasından konuşacağım

Abdullah Ağar, TSK ile Esad güçlerinin çatışma ortamına nasıl geldiklerine ilişkin “Burada kitabın ortasından konuşacağım' deyip şunları aktardı:



-Senin vekilin Rus askerlerini öldürdü, bayrağını çiğnedi. Onlar böyle yaparsa Ruslar da buna kendi adamı üzerinden yanıt verir. O da bizim askerlerimize saldırttı ve onların şehit olmasına neden oldu.

ÖSO, Rusların 4 rütbeli askerini öldürdü. Askerlerin fotoğrafları, isimleri, rütbeleri de yayınlandı. Geldiğimiz noktada ise ÖSO hareketlendiği zaman Rusya bunun karşılığını verir. Ruslar ağası olduğu mahallede size ağalık yaptırmaz!”



M5 üstüne geçerse kıyamet kopar

-“Astana ve Soçi’de 15-30 kilometre ağır silahlardan temizlenecek, radikal örgütler bölgeden çıkartılacaktı. M4 ve M5 karayolu güvenli hale getirilecekti. Biz radikal örgütleri çıkartamadık. HTŞ, ÖSO’yu yıktı geçti. Şimdi bizim yapamadığımızı Rusya ve Rejim yapıyor.

Çatışmalar M4 ve M5’in üzerine geçerse kıyamet o zaman kopar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeden Türkiye’ye doğru gelen 700 bin insanın sınırda sübvanse edileceğini söyledi. Ama, M4 ve M5’in yukarısını yani bu insanların olacağı yerler vurulursa bu durumu bambaşka yere taşır.”

Bundan sonra ne olur?

Yakın vadede yaşanması muhtemel olan olayları ise Abdullah Ağar şöyle anlattı:

“Rejim bazı yerleri daha kopartmaya çalışacak. İlerleyişini sürdürmeyi zorlayacak. Herkes mesajını verdi, mesajları aldı. Bence biraz soluklanacaklar, taraflar pozisyonlarını netleştirecekler. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Kırmızı çizgi M4, M5. Orası aşılırsa karşı kaşıya gelinir.”