Ankara ve İzmir nüfusu ne kadar oldu? 2020 TÜİK rakamları açıklandı

ANKARA ve İzmir'in yeni nüfus sayısı açıklandı. TÜİK verilerine göre başkent Ankara ve İzmir 2020 yılına bakın kaç kişi olarak girdi.

Ankara'nın nüfusu 5 milyon 639 bin 76 kişiye, İzmir'in nüfusu ise 4 milyon 367 bin 251 kişiye çıktı. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiyle yine zirvede yer alırken, Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sı İstanbul'da ikamet ediyor.

Bursa'nın nüfusu 3 milyon 56 bin 120 kişiye çıkarken Antalya nüfusu 2 milyon 511 bin 700 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

Nüfusu en az olan il

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu

Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.