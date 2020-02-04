Ahmet Davutoğlu'ndan idlib'deki saldırıya tepki Rusya ile beraber cezalandırma yapmalıyız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İdlib bölgesinde gözlem noktalarını Rusya ile beraber oluşturduklarını belirterek, rejim askerlerinin saldırısıyla ilgili "Bu saldırı hepimize yapılmıştır. Beraber cezalandırma yapmalıyız. " dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fox TV'nin Çalar Saat programına katıldı. Davutoğlu, Suriye rejimi askerlerinin İdlib'de Türk konvoyuna yönelik saldırısıyla 5 asker ve 3 sivilin şehit olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile beraber cezalandırmalıyız

"TSK mensupları tek taraflı bir operasyon dolayısıyla orada bulunmuyorlar. Telabyad bölgesinden farklı. Rusya ve Türkiye arasındaki bir mutabakatla TSK oraya gitti. Burada sorumlusu Suriye rejimidir. Ama Rusya'nın yeşil ışığı olmadan böyle bir şeye kalkışabilir mi?

Soçi mutabakatı geçerliyse, Türkiye Rusya'dan bunun resmen araştırılmasını gerekirse Suriye rejimine karşı ortak tavır için bir talepte bulunmalıdır. Bu gözlem noktalarını beraber oluşturmuştuk. Bu saldırı hepimize yapılmıştır. Beraber cezalandırma yapmalıyız. İdlib'de 450 binden fazla insan her an Türkiye'ye mülteci olarak gelebilir.

"Biz Suriye’nin dünyaya açılmasını istedik ama Esad başka bir yol tercih etti"

Son 17 yılda Esad’la çok görüşenlerden biri benim. Önce ilişkilerimizin yoğunlaşması anlamında büyük bir mesafe kat edildi. Değişen şey Esad rejimi. Biz o rejimin karakterini biliyorduk ve istiyorduk ki kendi içinde yavaş yavaş dönüşsün. İki aile ekonomiyi kontrol ediyor. Sistemin sürdürülebilirliği de ancak ve ancak baskıcı yöntemlerle gerçekleştiriliyordu. Biz Suriye’nin dünyaya açılmasını istedik ama Esad başka bir yol tercih etti. Bütün savaş suçlarını yaptı. Biz her zaman Esad rejimiyle o kritik dönemlerde bile mümkün olduğunda ordu kullanmaksızın bu reformların yapılması için elimizden geleni yaptık. Türkiye'nin kapasitesi neyi sağlıyorsa bunları yaptığımızı düşünüyorum.

Ambargo iddiası

Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanı bir parti kuruyor. 90’lı yıllarda olsaydı televizyon kanalları bizimle röportaj yapmak isterdi. Böyle bir ambargo var."

Suriye'den çirkin suçlama

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad, Türkiye’nin İdlib’deki eylemlerinin Nur-Sultan ve Soçi anlaşmalarının kaba ihlali olduğunu savundu.

Türkiye’nin “Suriye’yi işgal etme, sömürge haline getirme ve içişlerine karışma” niyetinin başta Astana ve Soçi olmak üzere Suriye’deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik tüm anlaşmaların kaba ihlali olduğunu savunan Mikdad, İdlib’deki silahlı grupların Ankara ile koordinasyon içinde olduğunu iddia ederek Türkiye’nin, kendisini olumsuz şekilde etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rus askeri uzman: Türkiye, Astana sürecinin içinde kalacak

Suriye’nin İdlib bölgesindeki son gelişmeleri değerlendiren Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, tüm anlaşmazlıklara rağmen Türkiye’nin Astana sürecinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Yevseyev, Suriye’deki genel durumla ilgili şunu söyledi:

“Moskova’da, Suriye’den Ali Mamlük ve Türkiye’den Hakan Fidan’ın katılımıyla üçlü görüşme gerçekleşti. Türkiye, Suriye ordusunun Fırat’ın doğusunda ABD’ye karşı koymasını istiyor. Suriye hükümet ordusu ise İdlib bölgesini kurtarmak istiyor. Sadece çıkarlar farklı, ama bu, birbirine zıt olduğu anlamına gelmez. Bundan yola çıkarak Türkiye Astana sürecinde kalmaya devam edecek”.