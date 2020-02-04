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Cumhuriyet gazetesi davasında önemli gelişme! Savcı beraat talep etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi eski yazar ve çalışanlarına verilen hapis cezalarının bozulmasını istedi.

Başsavcılık daha önce de Cumhuriyet Davası'nda bozma istemiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi de sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararlarını bozmuştu. Ancak davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi bozma kararına direnmişti.

Cezaların bozulması ve beraatlarına hükmedilmesi talebi

Yargıtay Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni tebliğnamede, “terör örgütüne yardım” suçundan; Akın Atalay, Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Bülent Utku, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Mustafa Kemal Güngör'e verilen ay hapis cezalarının bozulması ve beraatlarına hükmedilmesi talep edildi.

Ahmet Şık'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulması istenen tebliğnamede, Kadri Gürsel hakkında verilen beraat kararının ise onanması istendi.

 Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi

Başsavcılığın tebliğnamesi dosyaya bakacak olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, geçen eylül ayında verdiği bozma kararında direnirse, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Genel Kurul'un davaya ilişkin vereceği karar kesin olacak.

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