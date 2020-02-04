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Eljif Elmas siftah yaptı Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 4-2 yenerken Eljif Elmas ilk golünü kaydetti.

Üst üste Inter, Lazio ve Fiorentina karşılaşmalarından mağlup ayrılan Napoli, geçtiğimiz hafta evinde lider Juventus'u 2-1 mağlup etmişti. Sampdoria'yı da 4-2 ile geçe Napoli galibiyet serisini 2 maça çıkardı ve bu sezon bunu ikinci kez başarmış oldu. Napoli ligin ilk yarısında da Sampdoria'yı 2-0 ile geçmiş daha sonra ise Lecce'yi 4-1 mağlup etmişti.

Napoli'ye Sampdoria karşısında galibiyeti getiren goller arasında tanıdık bir isim de vardı. Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımının 2. golünü kaydetti. Bu Eljif'in Serie A'da attığı ilk gol oldu. Eljif karşılaşmanın 43. dakikasında ise sarı kart gördü.

Napoli'nin diğer golleri Milik, Demme ve Mertens'ten geldi.

Bu sonucun ardından Napoli 30 puanla 10. sıraya tırmanırken, Sampdoria 20 puanla 16. sırada yer aldı.

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