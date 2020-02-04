Bakanın kardeşine MEB'de kıyak atama bakın hangi isim

MEB'de dikkat çeken bir atama haberi geldi. Milli Eğitim Bakanlığında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Nezir Gül atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin yerine, yine bakanlıkta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Nezir Gül getirildi. Gül, aynı zamanda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi...

Ziya Selçuk döneminde bu göreve geldi

Gül’den boşalan kadroya ise Yusuf Büyük atandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü özellikle engelli çocuklarımız, üstün zeka ya da üstün yetenekli çocuklarımız ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile ilgilenen bir genel müdürlük. Prof. Dr. Bilgili, sosyoloji profesörü ve Ziya Selçuk döneminde bu göreve geldi. Akademisyen olması nedeniyle yapılan atamaya çok itiraz olmamıştı.