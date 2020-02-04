Sergen Yalçın'dan ilk fırça : Takıma zarar veriyorsun

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi Caner Erkin'le disiplin konusunda özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’a yaklaşık 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönen ve ilk sınavında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’ın, kritik müsabaka öncesinde Caner Erkin’le baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı hocanın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Caner’e ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

''Takıma zarar veriyorsun''

Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören oyuncusundan önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın, “Sen bu ligin en kaliteli oyuncularından birisin ama çok fazla kart görüyorsun. Agresif yapın zaman zaman takıma zarar veriyor. Sahada kesinlikle hakemle ve rakiple uğraşma, sadece işine odaklan, en verimli şekilde futbolunu oyna. Senden tek isteğim bu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Geçer not aldı

Stres seviyesi yüksek olan Çaykur Rizespor deplasmanında önceki maçlara göre son derece kontrollü bir futbol oynayan Caner Erkin müsabakayı kart görmeden tamamlarken, oyun disiplini ve kademe anlayışıyla da geçer not almıştı.