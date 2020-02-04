HABER /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan ilk fırça : Takıma zarar veriyorsun

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi Caner Erkin'le disiplin konusunda özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’a yaklaşık 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönen ve ilk sınavında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’ın, kritik müsabaka öncesinde Caner Erkin’le baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı hocanın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Caner’e ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

''Takıma zarar veriyorsun''
Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören oyuncusundan önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın, “Sen bu ligin en kaliteli oyuncularından birisin ama çok fazla kart görüyorsun. Agresif yapın zaman zaman takıma zarar veriyor. Sahada kesinlikle hakemle ve rakiple uğraşma, sadece işine odaklan, en verimli şekilde futbolunu oyna. Senden tek isteğim bu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Geçer not aldı
Stres seviyesi yüksek olan Çaykur Rizespor deplasmanında önceki maçlara göre son derece kontrollü bir futbol oynayan Caner Erkin müsabakayı kart görmeden tamamlarken, oyun disiplini ve kademe anlayışıyla da geçer not almıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sarah Abitbol'dan şok suçlama: Antrenörüm bana tecavüz etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Jeopolitik riskler arttı! İşte 6 TL'ye dayanan dolarda son durum
Birgün İdlib haberinde şehit diyemedi yazıklar olsun
İzmir Balıkesir ve Konya merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek gülerek şehit vermeden olmaz dedi tepki çekti
İzmir Memenen'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu! Hamil kadın 6 yerinden bıçaklanmış
Tarık Çamdal asgari ücrete Adana Demirspor'a gitti
ÖNCEKİ HABERLER
Sercan Yıldırım kimdir yaşı kaç Survivor 2020 kadrosuna girdi
Denizlispor 1 puanı son dakikalarda kurtardı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
Uğurcan Çakır haftanın 11'ine aday gösterildi
Evde bakım maaşı Şubat ayında ne zaman yatacak kaç para?
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Yorumlar