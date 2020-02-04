Tarık Çamdal asgari ücrete Adana Demirspor'a gitti

Bir dönem Galatasaray'da yattığı yerden para kazanan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Tarık Çamdal, asgari ücrete Adana Demirspor'a transfer oldu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Futbol kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanacağı ücret futbol kamuoyunda bir hayli şaşkınlıkla karşılandı.

Yattığı yerden dünyaları kazanmıştı

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı ve yedek kulübesine hapsolmuştu.





''Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık''

Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." dedi.





''Arda Turan'la da görüştüm''

Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.