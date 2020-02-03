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Düzce'de şüpheli ölüm

Anadolu Ajansı

DÜZCE'de gece saatlerinde evinin önünde cesedi bulunan şahsın ölümünde sır perdesi aralandı. Ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı.

DÜZCE Kara Hacı Musa Mahallesi 1363. Sokak'ta oturan Mehmet Karahan (45) komşusu tarafından hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde kanlar içinde yerde hareketsiz görüldü.

Alınan bilgiye göre; ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karahan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayıt cihazı bulundu

Polis ekiplerinin civarda yaptıkları çalışmada, evin yanından geçen Karaca Deresine atılmış güvenlik kamerasına ait bir kayıt cihazı bulundu.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla dereye inerek kayıt cihazını bulunduğu yerden aldı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yakınlarının fenalaştığı, bazılarının ambulansla hastaneye götürüldüğü Karaca'nın cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Biri kadın 2 şüpheli

Polis, kamera kayıtlarından olay yerinden biri kadın 2 şüphelinin uzaklaştığını belirledi.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiklerini tespit edilen şüpheliler K.L ve G.U., gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'Karahan'ın Kara Hacı Musa Mahallesi'ndeki ikametinin önünde çalıştığı sırada imam nikahlı eşi E.A.'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü' olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifadesi yer aldı.

Olayın meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı yapıldığı, cesedin otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, 'tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, U.K. ve E.A.'nın ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

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