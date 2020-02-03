AB'den İdlib açıklaması: Olayları takip ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya destekli Esed rejimine İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu. Stano, İdlib'de 5 Türk askeri ve 1 sivil personelin şehit edilmesine ilişkin soruya ise "Yaşanan olayları takip ediyoruz. Bu müzakere masasına oturulması gerektiğinin bir başka örneğidir" yanıtını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirinin, "Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle, uluslararası çağrılar ve Astana sürecine rağmen İdlib'de sivilleri hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeden Avrupa'ya doğru olası yeni göç dalgasına ilişkin yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Stano, AB için sivillerin durumunun temel endişe kaynağı olduğunu belirterek, "İdlib'deki son saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz. Başta Suriye rejimi ve Rusya gibi destekçilerinin sivillere yönelik havadan saldırıları ciddi insani trajediye ve çok sayıda insanın yerinden edilmesine yol açmaktadır. Bu bölgede askeri eylemlerin sonlandırılması ve siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Stano, İdlib'de 5 Türk askeri ve 1 sivil personelin şehit edilmesine ilişkin soruya ise "Yaşanan olayları takip ediyoruz. Bu müzakere masasına oturulması gerektiğinin bir başka örneğidir" yanıtını verdi.