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THY önemli Çin uçuşları açıklaması Corona virüsü kararı

Türk Hava Yolları Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

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