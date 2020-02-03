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Metrobüste iğrenç olay! 11 yaşındaki kızı eliyle...

İSTANBUL Avcılar'da iğrenç bir olay yaşandı. Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K.'ya el ile tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli annenin tepkisi üzerine diğer yolcular tarafından tartaklandı. Metrobüsten indirilen şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar’dan Beylikdüzü’ne gitmek isteyen N.K. 11 yaşındaki kızı B.D.K. ile birlikte dün saat 20.15 sıralarında metrobüse bindi. İddiaya göre metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza elle tacizde bulundu.

Anne N.K.’nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı’nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilerine teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

Polis Merkezi’nde sorguya alındı

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi’nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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