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Karısının ölümünü sevindiği yaşlı adamın cenazesine 4 akrabası katıldı

İhlas Haber Ajansı

Yabancı uyruklu karısının ölüm haberini alınca "piyangodan mı çıktın sen" dediği Remzi Polat’ın Kavaklı Mezarlığındaki cenazesine 4-5 komşusu ile Zonguldak’ın Ereğli İlçesinden gelen 2 kız kardeşi, dayısının oğlu ve eniştesi katıldı.

Eski eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden 20 sene önce Manavgat’a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulunca işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat (82), dün gece 6 metrekarelik bir barakada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşadığı 6 metrekarelik barakada yaşamını yitiren Remzi Polat, Kavaklı Mezarlığında toprağa verildi.

Komşusu Erdem Belen'in Polat'ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerine eşinden “Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” cevabını aldığı Remzi Polat’ı son yolculuğuna imam ve görevliler dahil 10 kişi uğurladı.

Yaşlı adamın cenazesine öldüğünde yanında olan komşuları ve basın mensuplarının yanı sıra Zonguldak’tan gelen 4 akrabası dışında kimse gelmedi.

"5 kız kardeşi bana başsağlığı dilediler"

Polat’ın uzun süredir Manavgat’ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Belen, Polat'ı haftada 2-3 defa hastanenin acil servisine götürdüğünü ifade ederek, "5 tane kız kardeşi var. Hep aradık ama kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana ‘başın sağ olsun’ dediler" diye konuştu.

"Piyangodan mı çıktın sen" cevabı

Belen, gazetecilerin yanında yabancı uyruklu eşi M. Polat’ı arayarak Remzi Polat’ın öldüğünü söyledi. M. Polat da şaşırarak, “Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah. O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi. Emekli parasını ister alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” diyerek telefonu kapatmıştı.

Kız kardeşlerinden babalarının eşine tepki

Kameralara görüntülenmek istemediklerini belirten Remzi Polat’ın 2 kız kardeşi ve diğer akrabaları, Remzi Polat’ın kağıt üzerinde evli göründüğü kadının hiçbir zaman gerçek eşi olmadığını, yetkililerin bu durumu araştırarak kardeşleri üzerinden maaş almasının önüne geçmesi gerektiğini, bu konuda gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdiler.

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