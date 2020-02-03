İslam İşbirliği Teşkilatı ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

Arap Birliği'nin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı da ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını taktığı skandal planı kabul etmediğini duyurdu.
ABD lideri Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı ve Yüzyılın anlaşması dediği Ortadoğu planına tepkiler dinmiyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs'ün tamamını İsrail'e veren planı tamamıyla redettiğini açıkladı.
Arap Ligi de kabul etmeyeceğini duyurmuştu
Arap Birliği de benzer şekilde planı reddettiğini daha önce duyurmuştu.
Trump'ın başdanışmanı ve damadı Yahudi Jared Kushner tarafından hazırlanan plan, yasa dışı yerleşimleri kalıcı hale getirip Filistinli mültecilerin ülkelerine dönmesini imkansız hale getiriyor.