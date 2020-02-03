Erdoğan'ın Rusya'ya uyarısı sonrası Türkiye Rusya ile ortak devriyesi iptal

SURİYE 'de arka arkaya son dakika gelişmeler yaşanıyor. Rusya destekli Esad rejiminin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Rusya ile ortak devriyesini iptal etme kararı aldı. Erdoğan bu sabah yaptığı açıklamada Rusya'ya önümüzü kesmeyin uyarısı yapmıştı.

Suriye'de milyonlarca insanı öldürüp bir o kadarını da yerinden yurdundan eden Esad rejimi, yıllardır açık bir şekilde Rusya'dan aldığı destekle ayakta duruyor. Rusya destekli rejim, İdlib'de Türk askerlerini hedef alarak alçak bir saldırı düzenledi. 4 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de gerildi.

Ortak devriye yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın." diyerek uyarısını net bir şekilde ortaya koydu. Bu açıklamanın ardından Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi iptal edildi.