Fenerbahçe'de kaptanlar söz verdi: Savaşacağız

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan sarı-lacivertli taraftarlardan özür dilerken, sezon sonunda kupayı kaldıracaklarını iddia etti.

Galibiyet serisi Trabzonspor deplasmanında sekteye uğrayan Fenerbahçe’de maçın hakemi Ali Palabıyık’a öfke hâkim.

“Terimizin son damlasına kadar savaşacağız”

Kendilerini İstanbul’da karşılayan sarı-lacivertli taraftarlardan galip gelemedikleri için özür dileyen takım kaptanları Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan, iddialı açıklamalarda bulundu. “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız” sözü veren Emre, “Hiç merak etmeyin şampiyon olacağız” dedi.

“Herkesten özür dileriz''

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Ozan Tufan ise “Herkesten özür dileriz. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın sezon sonunda şampiyon Fenerbahçe olacak. Daha da kenetleneceğiz” diyerek meydan okudu.