HABER /  POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tepki çeken açıklama! İdlib'de ne işimiz var

SURİYE 'de güvenli bölge ilan edilen İdlib'e saldırılar sürüyor. Bu sabah askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama tepki çekti. Tanrıkulu "İdlib'de ne işimiz var" dedi.

Türkiye ile Esad rejimi arasındaki gerilim yükseldi. Rejim unsurları, İdlib'de görev alan askerlerimize yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 4 askerimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, anında misliyle karşılık verdi ve en az 35 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Gerilim bu düzeydeyken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.

İdlib'de ne işimiz var

Türk askerinin bölgedeki varlığının yanlış olduğunu savunan CHP'li vekil, "İdlib'de ne işimiz var" dedi.

Suriye'de meşru hükümete karşı savaşanlar...

2011 yılından bu yana Türk askerinin Suriye'ye girmemesi yönünde çağrılarda bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Askerlerin ne işi var İdlib'de. Başından bu yana Suriye savaşına Türkiye'nin müdahil olmasına karşı çıktım. Türkiye'nin savaşa müdahil olmamasını defalarca söyledim. Dünyanın dört bir yanından gelen cihatçılara Türkiye ev sahipliği yaptı. Suriye'de meşru hükümete karşı savaşan cihatçıların karşısında duracaksınız. Bunu nasıl izah edeceksiniz. Türkiye'nin yapması gereken tek şey vardır, Suriye'deki savaşa müdahil olmamaktır. Türkiye, İdlib'de ve Suriye'de büyük bir çukurun içine düşmüştür." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hain saldırının ardından sınıra tank ve komando sevkiyatı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak 'Güçlü başlangıç yapmış olduk' deyip duyurdu: Ocak'ta 51,3 oldu
Yargıtay işyerinde çalışanına 'lan' diyen müdüre tazminat cezası verdi
İBB iştiraki Kiptaş depremde evi zarar görenlere 185 bin liraya daire satacak
Jose Mourinho'dan efsane tepki! Attığı depara bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Esad'ın 35 askerini öldürdük
Dalgalanan dolar kuru 6 TL'yi zorluyor! 3 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Katil Esad rejiminden bir alçak saldırı daha! Şimdi de sivilleri katletti
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Sivasspor’un 11 maçlık serisi sona erdi
Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta'dan neden ayrıldı Hakan Ural ifşası bomba!
Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi
Sercan Yıldırım kimdir Survivor 2020 kadrosuna girdi Acun duyurdu
Yorumlar 20 yorum