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Sivasspor’un 11 maçlık serisi sona erdi

Lider DG Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Ligde son yenilgisini ilk devrenin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2’lik sonuçla alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.

Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Denizlispor ve Konyaspor’u 2-0, Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 yenmişti. Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan DG Sivasspor, Göztepe’yi 1-0, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Yiğidolar, Süper Lig’in 20. haftasında ise deplasmanda 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Öte yandan DG Sivasspor, ligin 21. haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

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