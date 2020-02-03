Sercan Yıldırım yaşı kaç instagram'dan duyurdu Survivor 2020'de

Survivor 2020 bu sene 16 Şubat'ta efsane isimlerde başlayacak. Survivor 2020 kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak bir ismi daha duyurdu. Yıldız futbolcu Sercan Yıldırım Survivor kadrosuna katıldı. Peki futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

TV8 ekranlarında final yapmaya hazırlanan O Ses Türkiye yarışmasının ardından başlayacak olan Survivior 2020'de kadrolar şekillenmeye başladı. 16 Şubat Pazar günü başlayacak olan Survivor 2020'ye ünlü bir futbolcu dahil oldu.

Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Acun Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlenmişti.

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

Sercan Yıldırım kimdir: Ünlü futbolcu, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde giydi. Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı. Sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

BURSASPOR MÜZESİNE KALDIRILDI

Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Sercan, UEFA'nın resmî yayını Champions Dergisi'nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anıldı. Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında gol elde ederek Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı. 19 Ağustos 2011 tarihinde RSC Anderlecht'de karşı oynanan ve 1 -2 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam radikal kararlar alınacağı açıkladı. Bu açıklamadan iki gün sonra düzenlenen basın toplantısında futbolculardan İbrahim Kaş, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını söylendi.

GALATASARAY'DAN SİVASSPOR'A KİRALANDI

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 3 milyon Euro ve futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. Michael Eneramo ile birlikte çift forvet almak amacıyla oynatılmak amacıyla bu takıma alınan Sercan, ilk maçına 19 Ocak 2013'te Gaziantepspor karşısında 62. dakikada Ricardo Pedriel'in yerine girerek çıktı.

17 Mart 2013 günü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında son 15 dakika dahil olan oyuncu, takımının 2-1 yenilmesine engel olamamıştır. Ancak Sercan bu maçın ardından sakatlanmıştır. Bu sakatlık ve devam eden istikrarsızlığından dolayı Sercan, Nisan 2013'te kadro dışı bırakılmıştır.

ŞANLIURFASPOR'E KİRALANDI

2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Ligin son iki haftası ise kadroya alınmadı. Sercan, 2013-14 devre arası kampında ise alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübünden ayrıldı. Bu gelişmelerin arından Galatasaray'a dönmek isteyen oyuncu, Roberto Mancini engeline takıldı ve İtalyan teknik adam kendini kadroda düşünmediğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ise Sercan, eski kulübü Bursaspor ile görüşmelere başladı.

Bursaspor 2013-14 devre arasında Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti. Sezon sonunda satın alma opsiyonunun Bursaspor'da olmasına rağmen yeni teknik direktör Şenol Güneş'in kendisinin planları arasında olmadığını açıklamış böylelikle Sercan, Galatasaray'a geri dönmüştür. 6 Ağustos 2014, tarihinde Süper Lig'e yeni yükselen Balıkesirspor'a kiralandığı duyuruldu. Sezon sonunda 31 maça çıktı 8 gol 10 asist yaptı ve Galatasaray'a geri katıldı.

BURSASPOR SONRASI KULÜPSÜZ KALDI

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı duyurulan Yıldırım, 2015-16 sezonunu Bursaspor'da tamamladı. Yıldırım, sezon sonunda Bursaspor tarafından satın alındı. 2017-18 sezon sonuna kadar Bursaspor'un futbolcusu olarak kalan Sercan Yıldırım, sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yarım sezon kulüpsüz kaldı. Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de "en değerli oyuncu" unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.