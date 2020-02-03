İBB iştiraki Kiptaş depremde evi zarar görenlere 185 bin liraya daire satacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş, İstanbul'da riskli yapı raporu olan evlerde oturanlar için 272 daireyi 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkaracak.

Kiptaş, Çatalca'dan 5. Levent'e 6 farklı projede bulunan 272 daireyi, öncelikle İstanbul'da riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için satışa çıkarıyor. İBB'nin "Önceliğimiz Deprem" diyerek hayata geçirdiği "Deprem Seferberlik Planı" kapsamındaki kampanya ile mevcut yapı stoğunun verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor.

272 daire satışa sunulacak

Kiptaş, kampanya kapsamında, muhtelif bölgelerde, 83 ile 166 m² arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 272 daire satışa sunacak. Bu dairelerin çoğunluğu hemen teslim avantajına sahipken, kalan projelerin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Depreme dayanıklı yapıların bir diğer önemli özelliği, enerji kimlik belgesine sahip olması. Bu belge ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanırken, enerji israfı önlenerek, çevre de korunuyor.

Dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor

Kiptaş, riskli yapılarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için kampanyada uygun ödeme koşullarının sağlanmasına büyük önem gösterdi. Kampanya kapsamındaki dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor. Peşin alımlarda %10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0,75 faiz oranı ve banka masrafsız sabit ödeme imkanı sağlanıyor.

Satış kampanyasından elde edilecek gelir de bu projelere kaynak yaratmak için kullanılacak.

Başvuru koşulları

Her bütçeye ve kesime hitap eden projelerle ilgili bilgiler, KİPTAŞ'ın (kiptas.istanbul) internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Ayrıca; 3 Şubat – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında Merkezefendi'de bulunan Kiptaş Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, detaylı bilgi almak mümkün. Kampanya kapsamında; 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, İstanbul'da oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak.