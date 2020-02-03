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Perşembe İstanbul'da kar yağacak sıcaklıklar 8-10 derece düşecek!

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Yurt genelinde Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşecek. İstanbul'da ise bir türlü yağmayan kar artık yüzünü gösterecek.

İstanbul'da bugün güneşli bir hava hakim olurken, Meteoroloji'nin paylaştığı gelişme buz etkisi yarattı. Hava sıcaklıkları bir anda hızlı bir düşüşe geçecek ve İstanbul'a kar yağacak.

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5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceği belirtiliyor.

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Öte yandan yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

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Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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