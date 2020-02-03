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İdlib'de askerlerimize yönelik saldırı sonrası Türkiye misilleme yaptı! Erdoğan açıkladı! Esad'ın 35 askerini öldürdük Haberin devamı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Esad'ın 35 askerini öldürdük

SURİYE 'nin İdlib kentinde Esad rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından rejime misliyle cevap verildiğini 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Esad rejimi, İdlib'de görev yapan askerlerimizi hedef alarak kalleş bir saldırı düzenledi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralandı. Türkiye, şehitlerinin acısını yaşarken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Şu an F-16'lar vuruyor

Ukrayna yolculuğu öncesinde kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Hain saldırıdaki şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum.Bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Fırtına obüsleriyle, F-16'larla vuruşlar devam ediyor.

35 rejim askeri öldürüldü

Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. İlk belirlemelere göre, 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirildi." dedi.

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