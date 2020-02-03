HABER /  SAĞLIK

Korona virüsünün tedavisi ile ilgili flaş gelişme! İyileşme var deniliyor

ÇİN'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan öldürücü salgın korona virüsü için Tayland'da HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldüğü öne sürüldü.

Bangok'daki Rajavithi Hastanesinden doktorlar, yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı.

Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı.

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Test sonuçları, 48 saat sonra pozitiften negatife döndü"

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor.

Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.

Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de Çin virüsü için maskeler yok satıyor! Asıl bu maskeyi almanız lazım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mihail Saakaşvili'den şok iddia! O ülkeyi 5'e bölecekler
Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu denize indi heyecanlandıran anlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan askerlere yapılan saldırıya sert tepki
50 lira karşılığında fuhuş yapmak isterken 3 bin 315 lirasını kaptırdı
İdlib'de 4 asker şehit! 1'i ağır olmak üzere 9 asker yaralı
Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi! Sars'ı geçti bir günde 57 kişi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Cizrespor, ligden çekilme kararı aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi
Fatih Terim: Ağlayıp sızlanmaktansa çalışıyoruz
Aslı Bekaroğlu Jet Sosyete kimdir vine videoları ile ünlü oldu
Bekçiler kaç lira maaş alıyor! İşte görevde olan bekçi sayısı
Aslı Bekaroğlu olayı nedir Can Koçkan ile çıplak pozları ifşa oldu
Yorumlar